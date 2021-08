Nainggolan-Inter, è finita: risolto il contratto, ecco le cifre della buonuscita

Un breve incontro, durato solo pochi minuti, per dirsi addio e mettere un punto definitivo su una storia fatta di tante ombre

Un breve incontro, durato solo pochi minuti, per dirsi addio e mettere un punto definitivo su una storia fatta di tante ombre e pochissime luci. E' finita tra Radja Nainggolan e l'Inter. Il centrocampista belga, come vi abbiamo documento, ha appena lasciato la sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano, dove ha posto la firma sulla risoluzione del contratto con la società. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: