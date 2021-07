Nainggolan-Inter, nodo buonuscita. “C’è distanza tra le parti ma è chiaro che…”

Tra i temi caldi in casa Inter, non si può non citare la questione relativa a Radja Nainggolan: ecco gli aggiornamenti

Tra i temi caldi in casa Inter, non si può non citare la questione relativa a Radja Nainggolan. Il belga pare destinato al Cagliari ma finora manca l'intesa per la buonuscita dall'Inter, con cui permane una differenza economica importante. "Qui la trattativa sulla buonuscita, necessaria alla risoluzione, riguarda solo il centrocampista e l’Inter. Circa 800mila euro separano le parti, ma è chiaro che più alta sarà l’offerta dell’Inter e più semplice sarà per il Cagliari offrire al belga un contratto soddisfacente", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che evidenzia come la risoluzione della questione avrà poi ripercussioni in merito all'affare Nandez, che diventerebbe più semplice da chiudere.