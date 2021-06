Nainggolan, nodo buonuscita. “Il piano dell’Inter e l’attesa del Cagliari”

In casa Inter, una delle situazioni in uscita da risolvere il prima possibile riguarda Radja Nainggolan: il punto

In casa Inter, una delle situazioni in uscita da risolvere il prima possibile riguarda Radja Nainggolan. Il belga ha infatti ancora un anno di contratto a 4,5 mln netti e il suo entourage sta trattando con l'Inter. Nainggolan "vorrebbe negoziare l'uscita di scena dalla Milano nerazzurra. Mentre il club vorrebbe sì interrompere anzitempo il rapporto, ma senza sborsare un euro. E qui si va alla buonuscita, la soluzione richiesta da Nainggolan per rinunciare ai soldi che la proprietà deve ancora garantirgli", spiega appunto La Gazzetta dello Sport.