Inter-Nainggolan, altro che buonuscita: “Va al Cagliari, ma c’è una novità”

Se per Nandez all'Inter sono giorni decisivi, anche per Radja Nainggolan siamo alle battute conclusive della trattativa che lo riporterà a indossare la maglia del Cagliari. Contrariamente a quanto filtrava nei giorni scorsi (risoluzione con l'Inter e buonuscita prima della firma con i rossoblù), però, c'è una novità, raccontata dalla Gazzetta dello Sport: Nainggolan tornerà in Sardegna in prestito: