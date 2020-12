Scambio Nainggolan-Pavoletti, l’Inter dice no: il motivo. “Ma il Cagliari può avere Radja se…”

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan? L’opzione Cagliari, al momento, resta la più credibile ma, come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter non si schioda dalla propria posizione. Non verranno infatti accettate contropartite tecniche o scambio di prestiti. “È un no all’ipotesi Pavoletti che al momento non scalda né la dirigenza né lo staff tecnico. I sardi per avere il belga devono pagargli l’ingaggio da gennaio a giugno oppure trovare un accordo per l’acquisto del cartellino”, commenta infatti il quotidiano che indica in Nainggolan uno dei tre nomi in uscita, assieme ad Eriksen e Pinamonti mentre Vecino può rimanere.