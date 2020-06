Nainggolan, l’ipotesi ‘impensabile’ può realizzarsi davvero: c’è la conferma più forte di tutte

E’ ancora tutta da scrivere la storia relativa al futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, attualmente in prestito secco al Cagliari dall‘Inter, al termine della stagione farà ritorno ai nerazzurri, come confermato anche dal presidente dei rossoblù, Tommaso Giulini. La sua cessione a titolo definitivo resta l’ipotesi più probabile, anche se il clamoroso reintegro, nella rosa interista, impensabile fino a qualche settimana fa, non è affatto da escludere. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, Antonio Conte avrebbe espresso la sua volontà: dare una seconda possibilità al Ninja. La conferma più forte di come lo scenario sia ora sempre più concreto:

“Intanto prende sempre più corpo la possibilità che Nainggolan resti in nerazzurro dopo il prestito a Cagliari. L’intenzione di Conte sarebbe quella di dargli una nuova chance“, scrive Ceccarini su TMW.

(Fonte: TMW)