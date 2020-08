Mercato, svolta per Nainggolan? La Nazione: “Da quello che filtra a Firenze…”

E’ tema di strettissima attualità in casa Inter il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga tornerà infatti dal prestito al Cagliari e sarà deciso insieme ad Antonio Conte cosa fare di lui. Chi non molla sul giocatore è la Fiorentina, che, ricorda La Nazione, presto incontrerà l’Inter per discutere di mercato: “In attesa del confronto tecnico fra Pradè e Iachini, l’arrivo di Amrabat sembra aver attenuato in modo definitivo la possibilità di un ritorno di interesse viola per Nainggolan. Il quale dopo l’anno in prestito al Cagliari è rientrato all’Inter, da dove con tutta probabilità è destinato a ripartire.

Pradè la scorsa estate si fece avanti in modo concreto. Ma, dopo aver valutato con molto interesse la proposta viola, fu Nainggolan per seri motivi personali a scegliere la destinazione di Cagliari, città di origine della moglie. Da quello che filtra a Firenze, le caratteristiche di Nainggolan vengono considerate simili a quelle di Amrabat. Pretattica viola o no, questo si vedrà. Magari la Fiorentina sonderà il terreno quando Pradè incontrerà i dirigenti dell’Inter per definire il prolungamento dello scambio fra Dalbert e Biraghi (su quale il club nerazzurro aveva un diritto di acquisto a 12 milioni, opzione non esercitata). Le condizioni però dovranno essere favorevoli, considerato l’ingaggio da 3,2 milioni percepito da Nainggolan”, si legge.