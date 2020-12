Inter, ipotesi tutta nuova: “Via Nainggolan e Vecino per il talento promosso a pieni voti”

Oltre a rinforzare la squadra nell’immediato, l’Inter ha come serio obiettivo quella di assicurarsi i talenti più luminosi del panorama nazionale e internazionale. Ecco perché il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi da qualche settimana su Mikkel Damsgaard, gioiellino classe 2000 di proprietà della Sampdoria. Tuttosport, nella sua edizione odierna, lo definisce infatti “promosso a pieni voti da Ausilio e Baccin per quanto fatto in questi mesi”.

E l’Inter avrebbe già pronta la possibile strategia per assicurarselo: “L’Inter valuta se “bloccare” per giugno il talento danese della Samp a cui potrebbe essere girato in prestito Nainggolan (se non si troverà l’accordo con il Cagliari, sua prima scelta) e Vecino a cui serve trovare un club che gli permetta di ritrovare confidenza con il campo visto che non gioca proprio dai venti minuti con il Verona nella sfida di luglio”, spiega il quotidiano.