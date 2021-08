Nainggolan, addio all’Inter e ora all’Italia: accordo trovato, torna in Belgio

Sky Sport svela la prossima squadra in cui giocherà il Ninja dopo la risoluzione del contratto con l'Inter

Radja Nainggolan dopo aver risolto il contratto con l'Inter è pronto a dire addio anche all'Italia . Non tornerà a Cagliari, come sembrava nelle scorse settimane: troppa distanza tra l'offerta del club sardo e la domanda del Ninja. Giocherà in Belgio e si tratta sicuramente di una svolta inattesa .

Così gianlucadimarzio.com sul futuro di Nainggolan: "Nainggolan lascia la Serie A. Dopo le esperienze con Cagliari, Roma, Inter e poi nuovamente Cagliari, il centrocampista belga torna nel suo paese natale. Ad aspettarlo c'è l'Anversa, che ha rilanciato nella notte ed è vicino all'accordo. Niente ritorno in Sardegna dunque per il Ninja: ieri mattina sembrava esclusa l'opzione del ritorno in Belgio. Dopo il rilancio dell'Anversa, però, Nainggolan si è convinto: sono adesso in corso i lavori per i contratti".