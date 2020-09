L’Inter vuole chiudere queste tre cessioni. Nainggolan, la svolta? “Il club fa sapere che…”

Il mercato in entrata dell’Inter passa inevitabilmente dalle cessioni. Il club nerazzurro dovrà infatti giocoforza piazzare diversi esuberi per poi concentrarsi nelle operazioni di rinforzamento. E, secondo Calciomercato.com, sono pronte tre cessioni: “Non solo i vari Perisic & co, in queste ore Antonio Conte ha dato l’ok anche alla possibile partenza di Andrea Ranocchia che si è preso qualche giorno per valutare l’offerta del Genoa, sempre più convinto di prenderlo; l’Inter libererà pure Dalbert per cui si cerca una soluzione all’estero, mentre tra Betis e Valencia può emergere la pista giusta per Joao Mario che andrà via a breve, anche il Benfica rimane in lista”.

E su Radja Nainggolan la partita è ancora tutta da giocarsi: “La linea guida della dirigenza per Radja Nainggolan invece è differente. Oggi non va più considerato come un giocatore di cui liberarsi a tutti i costi, l’Inter non vuole concedere almeno al momento un prestito secco. Il Cagliari continua a sperare nei giorni finali del mercato per ottenere il Ninja, ma la dirigenza nerazzurra fa sapere di essere pronta a tenere con sé Nainggolan in rosa e nel caso lo cederebbe soltanto per un’offerta reale, a titolo definitivo o comunque senza semplice prestito. Nessun regalo all’orizzonte per il Ninja, dunque. Questa la linea di inizio settembre in un mercato complesso per tutti. Soprattutto alla voce cessioni”.