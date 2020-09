Nainggolan, l’Inter vuole 12 mln: ecco la possibile soluzione. “Radja, volontà chiarissima”

Antonio Conte ha riaperto in merito ad una sua possibile permanenza, ma Radja Nainggolan non sembra essere centrale nel progetto dell’Inter. E allora ecco che torna in auge la candidatura del Cagliari. Dopo aver preso Diego Godin, infatti, i sardi continuano a lavorare per riportare il belga in rossoblù dopo lo scorso anno.

Spiega il Corriere dello Sport: “Le due società sono al lavoro nel tentativo di trovare una via di mezzo tra la richiesta di dieci-dodici milioni avanzata dai nerazzurri e il tentativo isolano di averlo a titolo gratuito magari con un prestito con obbligo di riscatto, visto che il centrocampista è comunque in uscita.

La soluzione potrebbe arrivare nelle ultime battute di mercato e il club isolano giocherà il tutto per tutto per trovare alla maglia con il numero 4 un titolare capace di fare la differenza. Anche perché la volontà del diretto interessato è più che chiara e l’unico problema resta, a questo punto, superare la questione del costo del suo cartellino.

Il Cagliari al momento non può permettersi di spendere grandi cifre e per questo punta ad una operazione che preveda i soli costi connessi all’ingaggio del giocatore. Ma resta da capire a quali condizioni l’Inter sarà disposta a chiudere la partita, con Di Francesco che spera di poterlo avere a disposizione quanto prima per completare il suo Cagliari ideale”, conclude il quotidiano.