Nainggolan, il Cagliari insiste. Inter, ora è tutto diverso: “Zhang ha cambiato idea”

Continua a vivere come una sorta di separato in casa Radja Nainggolan all’Inter. Il belga non rientra infatti nei piani di Antonio Conte e il club sta valutando una sua possibile partenza a gennaio, considerato l’obbligo di sfoltire l’organico. E, secondo Calciomercato.com, la situazione può essere diversa rispetto a quest’estate: “Su di lui è noto l’interesse del Cagliari, col presidente Giulini che è tornato alla carica nelle scorse ore: “Se l’Inter ne vuole parlare…”.

Il Ninja ha Cagliari, il Cagliari e la Sardegna nel cuore, tanto che ha spinto per tornare a vestire il rossoblù già in estate. In quel momento, però, l’Inter e Zhang non volevano aprire a prestiti, ma ora, con il club meneghino fuori dall’Europa, il presidente interista sembra aver cambiato idea. E il Cagliari è lì, alla finestra. Ad aspettare di scartare un regalo nerazzurro per il mercato di gennaio”.