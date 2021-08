Nandez, futuro in Premier? “Capozucca dà per sfumata la trattativa con l’Inter”

Il Cagliari preferirebbe cedere Nandez in Premier League, visto che ci sono diverse squadre interessate come il Tottenham

Il futuro di Nahitan Nandez potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista uruguayano ha di fatto rotto con il Cagliari ed è pronto ad essere ceduto. "Il d.s. Capozucca ha definito «sfumata» la trattativa con l’Inter, che con il giocatore ha un accordo per l’ingaggio da tre milioni a stagione per 4 anni. Nelle ultime ore sono tornate invece le sirene della Premier, pista che i rossoblù preferirebbero a quella nerazzurra per la possibilità di alzare la valutazione del giocatore", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.