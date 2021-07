Nandez-Inter, si tratta ad oltranza. GdS: “Mercoledì nuovo incontro: dettagli e scenari”

Nahitan Nandez è il nome più caldo in casa Inter: ecco gli ultimi aggiornamenti in merito ad una trattativa non facile

Matteo Pifferi

In attesa di definire al meglio la trattativa per Nandez, Inter e Cagliari hanno trovato un'intesa, da giorni, per l'approdo di Dalbert in Sardegna ma anche Nainggolan tornerà in rossoblù. È infatti altamente probabile che il Ninja non partirà per la tournée americana e riceverà una buonuscita prima di approdare al Cagliari.

Trattativa per Nandez

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, "dopo il contatto di sabato prima del test con il Lugano, gli uomini mercato nerazzurri mercoledì incontreranno l’agente dell’uruguaiano, Pablo Bentancur, ma anche il d.s. del Cagliari, Stefano Capozucca". Sembra dunque più complicata la trattativa in piedi per portare Nandez a Milano. Col giocatore, l'Inter ha una base d'accordo di un quadriennale ma il Cagliari vuole monetizzare almeno 30 mln, nonostante una clausola rescissoria da 36 mln di euro. L'Inter propone un prestito di 2-3 mln di euro con la possibilità di prendere l'ex Boca tra un anno. "Si prospetta insomma una trattativa non facile, con la variabile di contropartite cui al momento i sardi non sarebbero interessati", commenta la Rosea che propone il nome di Pinamonti come possibile contropartita.