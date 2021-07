Sky – Bellerin spinge ma c’è distanza tra Inter e Arsenal. Nandez opzione concreta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hector Bellerin sta spingendo perché vuole approdare all'Inter: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hector Bellerin sta spingendo perché vuole approdare all'Inter ma l'Arsenal non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto. I Gunners, al momento, non intendono privarsi dell'esterno spagnolo per una formula che non preveda, poi, una cessione definitiva.

All'Inter interessa anche Nandez, come dichiarato anche dall'agente a Fcinter1908.it: al momento - secondo Sky Sport - non c'è una trattativa avviata ma l'ex Boca è un'opzione da non scartare, anche perché Inter e Cagliari stanno completando diversi affari come Dalbert, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, e Nainggolan che piace e non poco ai rossoblù.