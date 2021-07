Nandez, il ‘tuttocampista’ che piace tanto all’Inter. Gds: “Inzaghi avrebbe…”

L'evoluzione tattica del giocatore che al Cagliari ha ricoperto ben sei ruoli. Un ottimo Jolly per il nuovo tecnico nerazzurro

In queste ore tutti gli sforzi degli uomini mercato dell'Inter sono diretti nella trattativa per portare a Milano Nahitan Nandez. Il club nerazzurro ha individuato nell'uruguaiano un jolly in grado di risolvere più di un problema. La Gazzetta dello Sport analizza l'evoluzione tattica che il giocatore ha avuto in questi anni, tanto che al Cagliari ha ricoperto sei ruoli senza mostrare la minima incertezza.