Colpo Nandez, l’Inter ora non c’è più: “Occhio alla Juve per fine mercato”

Non più Inter, ma Juventus. Nahitan Nandez, a lungo corteggiato dai nerazzurri soprattutto la scorsa estate, è nel mirino dei bianconeri già per gennaio. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato così del suo futuro: “È una pista da tenere calda per la Juve in questi ultimi giorni di mercato, soprattutto se ci sarà un’uscita a centrocampo nei bianconeri. Ramsey resta in uscita, occhi anche ad Arthur e Bentancur”.