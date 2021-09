GdS – Inter, Nandez ha sognato quella maglietta per mesi. Ma potrebbe non essere finita…

Ha sognato l'Inter per tanto tempo, anche se alla fine non è riuscito ad abbracciarla: Nandez ha aspettato per mesi i nerazzurri

Ha sognato l'Inter per tanto tempo, anche se alla fine non è riuscito ad abbracciarla. Nahitan Nandez, dopo un'estate trascorsa a sperare nello sbarco in nerazzurro, è rimasto a Cagliari. Ma il matrimonio con l'Inter potrebbe essere solo rimandato, secondo quanto scrive Alfredo Pedullà su Gazzetta.it:

"Nahitan Nandez che per tutte le notti di luglio è andato a dormire con il pensiero misto a eccitazione che il giorno dopo si sarebbe svegliato con una bella maglia dell’Inter sulle spalle. Alla fine è rimasto a Cagliari, non sono state prese in considerazione alcune proposte dalla Premier (il West Ham ci ha riprovato), il discorso con i nerazzurri potrà essere nuovamente impostato nei prossimi mesi".