SM – Nandez, si tratta sul prestito oneroso: Inter e Cagliari distanti. Scambio a sinistra?

Il tg sportivo di Italia1 ha parlato della trattativa per l'uruguaiano che piace ai dirigenti nerazzurri. Lui vorrebbe giocare a Milano

Nandez è il primo obiettivo per la destra. A SportMediaset parlano di distanza tra Inter e Cagliari ancora non superata. Il club nerazzurro, secondo questa versione, avrebbe messo sul tavolo 2 mln per il prestito oneroso, il club rossoblù ne chiede 10. Ad avvicinare le due parti potrebbero esserci la volontà del calciatore uruguaiano di approdare a Milano e quella di Nainggolandi tornare nell'ultima squadra nella quale ha giocato.