Nandez, non una novità per l’Inter. “Conte lo aveva già pedinato, suo estimatore”

Il giocatore del Cagliari era già seguito dall'ex tecnico dell'Inter e ora è diventato un obiettivo concreto per i nerazzurri

"El Leon, nome di battaglia di Nahitan Nandez, per l’Inter sarebbe un rinforzo di prospettiva: l’operazione con il Cagliari non è di facile soluzione, ma potrebbe essere conclusa a condizioni sostenibili. Nessuno all’Inter avrebbe messo in preventivo, la scorsa estate, di doversi privare subito di Hakimi, soprattutto dopo uno scudetto atteso dal 2010. Ma la congiuntura economica del club impone pesanti sacrifici, occorre rassegnarsi. Anche stavolta c’è l’avvicendamento tra i laterali, tradizione che si rinnova in casa interista almeno dai tempi di Roberto Carlos. Il sudamericano è cresciuto come interno di centrocampo, capace comunque di ottime prestazioni quando è stato spostato più all’esterno", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Tanto che è stato pedinato da Conte, suo precoce estimatore. Nell’Inter che ha ereditato Inzaghi, Nandez sarebbe destinato alla corsia destra lasciata libera da Hakimi. Sia il c.t. uruguaiano Tabarez, sia Semplici a Cagliari sono stati ripagati dal cursore Nandez. Che in ogni caso, all’occorrenza, potrebbe rispondere alla sua vocazione naturale, come mezzala e incontrista. Un jolly, con i calendari intasati, farebbe comodo per il turnover. Versatilità, grinta e corsa: l’uruguaiano ha tutto per confermarsi a più alti livelli. Sarebbe un innesto “chiavi in mano”, non avrebbe bisogno di rodaggio dopo i due campionati in Serie A. Altro dettaglio: un corridore come lui ha saltato soltanto sette gare negli ultimi quattro anni, niente male. Nahitan ha già deciso, ora tocca all’Inter: l’occasione va presa al volo", aggiunge il quotidiano.