Pedullà: “Nandez, Inter fredda: scelta precisa. Non è obiettivo”

Il club nerazzurro ha seguito in passato il calciatore del Cagliari ma adesso non sarebbe interessata a lui, da quanto spiega il noto esperto di mercato

Ad Alfredo Pedullà su SI hanno chiesto di Nandez, se il Cagliari riuscirà a venderlo. "Si deve pensare ad una cifra inferiore rispetto ai 35 mln della clausola rescissoria sul suo contratto. Dobbiamo pensare al 50 % in meno, sui 15-18 mln, ma non so chi posso fare questo tipo di offerta. Magari una formula di prestito con un un obbligo di riscatto dall'Inghilterra", ha spiegato il giornalista sul giocatore rossoblù. Che poi si è anche riferito all'Inter: "In questo momento la società nerazzurra è fredda sul giocatore, non lo considera un obiettivo per gennaio. Le cose possono cambiare, ma al momento si tratta di una scelta secca da parte della società interista".