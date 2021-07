Nandez preme, ma manca il sì di Giulini. E Inzaghi lo vuole in fretta all’Inter

Il tecnico dell'Inter ha detto sì all'uruguaiano del Cagliari e ora bisogna cercare un accordo per l'operazione

"Nei giorni scorsi il d.s. cagliaritano Stefano Capozucca ha già parlato con chiarezza con i vertici nerazzurri. L’occasione è stata offerta dal primo affare andato in porto, cioè quello del prestito del terzino Dalbert alla società isolana. Ma ovviamente ci sono in ballo anche i conteggi sullo stipendio di Radja Nainggolan, sempre più deciso a tornare in Sardegna. Nelle conversazioni di queste settimane è comparso anche il nome del centrocampista francese Agoumé, anche lui candidato ad indossare la maglia rossoblù in prestito: o anche a titolo definitivo, se ce ne fosse bisogno. Dipende evidentemente dall’esito della trattativa per Nandez. Anche se su questo fronte prima di scendere nei dettagli tecnici per un maxi scambio occorre un’intesa sulla formula", riporta La Gazzetta dello Sport.