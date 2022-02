Mercato, ds Cagliari: “E’ stato Nandez a rifiutare la Juventus a gennaio. Ecco perché”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato anche del mancato trasferimento a gennaio di Nahitan Nandez

"Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto. Il trasferimento alla Juventus è saltato, ma non certo per colpa nostra. Diceva di non volersi sentire sotto esame. Nandez è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ce l'ha mai chiesto".