Nandez vuole a tutti i costi l’Inter: “Sa di Dumfries”. Nainggolan, sì Marotta a incentivo

Marco Macca

Continua senza sosta la trattativa tra Inter e Cagliari per lo sbarco in nerazzurro di Nahitan Nandez e, contestualmente, il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il centrocampista rossoblù è deciso a tutti i costi a trasferirsi da Simone Inzaghi. Scrive il Corriere dello Sport:

"Nainggolan? L'Inter vuole contribuire con un incentivo all'esodo di massimo 3 milioni lordi sugli 8,5 dello stipendio. Il Cagliari si aspetta un aiuto maggiore. Lo sbarco di Nandez, che è deciso a giocare a tutti i costi con i campioni d'Italia (adesso guadagna 1,6 a stagione; all'Inter arriverà a 2 milioni più bonus), porterà a un'accelerazione? L'uruguaiano sa che l'Inter è disposta a prenderlo a certe condizioni e non vuole che i dirigenti nerazzurri ci ripensino o guardino altrove, per esempio a Dumfries visto che anche l'olandese spinge per venire a Milano".

(Fonte: Corriere dello Sport)