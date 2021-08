Sky – Futuro Nandez: prende quota l’ipotesi di uno scambio con l’Atalanta

Gli aggiornamenti sul futuro del jolly uruguaiano del Cagliari, accostato anche all'Inter in questa finestra di mercato

Nahitan Nandez si allontana dall’Inter. Il jolly uruguaiano, convocato regolarmente da Leonardo Semplici per l’esordio in Serie A di oggi contro lo Spezia, può lasciare sì il Cagliari, ma non per i nerazzurri. O meglio, per altri nerazzurri, come svelato da Sky Sport: “Prende quota l’ipotesi di uno scambio tra Nandez (in uscita, con il giocatore che ha espressamente chiesto di essere ceduto e che gradirebbe la destinazione) e Lammers con l’Atalanta. Anche l’attaccante olandese è in partenza e su di lui ci sono da tempo il Genoa – che attende la sua decisione definitiva – e il Verona, al momento in vantaggio nella corsa per arrivare alla chiusura. L’inserimento del Cagliari negli ultimi giorni, che può mettere sul tavolo una contropartita che all’Atalanta può interessare, aggiunge una pretendente per Lammers, ma il giocatore continua a volere Verona”.