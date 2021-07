Pedullà – Nandez ha scelto l’Inter e aspetta il sì del Cagliari. Bellerin? La verità

Nahitan Nandez sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza dopo la Copa America ma ha scelto l'Inter

Nahitan Nandez sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza dopo la Copa America ma ha scelto l'Inter. Secondo quanto riportato da Pedullà, il messaggio del centrocampista al Cagliari è importante: " Il centrocampista uruguaiano sta consumando gli ultimi giorni di vacanza, ma ha già fatto la sua scelta. E la sua scelta si chiama Inter, incondizionatamente. Certo, rispetta il Cagliari e aspetta che il suo club trovi gli accordi sulla formula (prestito con diritto di riscatto, ma con garanzie per Giulini)". Tra le possibili contropartite per l'affare Nandez-Inter, i profili di Nainggolan e Pinamonti sono i più caldi per il Cagliari.

Per Pedullà non è da escludere un assalto a Bellerin: "All’Inter piace molto, non escludiamo riaperture più avanti con l’Arsenal, ma la formula deve cambiare e non può essere obbligo di riscatto. Per il momento non ci sono novità, ecco perché tutti i fari dell’Inter sono legittimamente accesi su Nandez. A prescindere da qualsiasi altro obiettivo".