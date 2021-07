GdS – Sostituto Hakimi? L’Inter ha scelto Nandez: ecco i 4 motivi principali

Secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sono solo motivazioni tecniche dietro alla scelta dell'Inter di puntare su Nandez

Nahitan Nandez è ad un passo dall'Inter. Dato per assodato l'ok del giocatore - c'è un accordo sulla base di un quadriennale da 3 mln annui -, il Cagliari sembra propenso ad accettare il prestito con diritto di riscatto anche se resta da far quadrare il lato economico, specialmente il valore del prestito.

Nandez è un profilo che l'Inter segue da tempo ma l'affondo delle ultime settimane ha più di una motivazione, non solo tattica in quanto l'ex Boca può sostituire Hakimi. "Nahitan Nandez resta il prescelto della casa per ragioni tecniche (la capacità di stare sia a destra che in mezzo con uguale disinvoltura), ma è anche quello con le maggiori possibilità di trasferirsi a Milano. Decisiva una somma di fattori: la volontà di tutti i personaggi in commedia, i rapporti tra le società, gli altri affari a corredo, la reciproca disponibilità a venirsi incontro", spiega La Gazzetta dello Sport.