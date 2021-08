Nandez, futuro incerto. “Ha chiesto scusa al Cagliari ma vuole solo l’Inter”

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Nahitan Nandez è ancora avvolto nel mistero

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Nahitan Nandez è ancora avvolto nel mistero. Il centrocampista uruguayano non è stato convocato dal Cagliari per l'impegno di Coppa Italia contro il Pisa. "L’uruguaiano vuole solo l’Inter (che sulla fascia nel frattempo ha preso Dumfries) e appena una settimana fa non ha risposto alla convocazione per l’amichevole di Maiorca da parte dei rossoblù. L’ex Boca Juniors ha chiesto scusa a compagni e tifosi ma vive da separato in casa nel centro sportivo di Asseminello in attesa di capire il suo futuro, e rivendica una promessa fattagli dal presidente Tommaso Giulini nel momento più duro dell’ultima Serie A, quando il patron diede il via libera a un’eventuale cessione in caso di impresa salvezza", commenta infatti il quotidiano.