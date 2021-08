SM – Presto summit decisivo per Nandez: “Inter tranquilla. Prestito? Si può chiudere a 3mln”

L'Inter ha iniziato il conto alla rovescia prima di chiudere la trattativa con il Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nahitan Nandez

L'Inter ha iniziato il conto alla rovescia prima di chiudere la trattativa con il Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nahitan Nandez. Come riporta Sport Mediaset, nelle prossime ore dovrebbe esserci il summit decisivo fra le due società, alla ricerca di un accordo sulla somma del prestito oneroso.