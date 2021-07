SM – Nandez, giornata svolta: atteso contatto Giulini-Marotta. I dettagli

Stando a quanto sostiene il tg sportivo di Italia Uno Inter e Cagliari stanno cercando di trovare l'intesa per un prestito oneroso

Eva A. Provenzano

L'Interè al lavoro sul mercato degli esterni. Nandezè il primo nome nel mirino dei nerazzurri. A SportMediaset sottolineano che potrebbe essere una giornata svolta. Nel pomeriggio dovrebbero entrare in contatto Marotta e Giulini per sbloccare la trattativa. Il club nerazzurro sta provando a svincolare Nainggolan in modo che i sardi possano ricontrattare con il giocatore un ingaggio più morbido.

C'è la questione Pinamonti sul tavolo e il tg sportivo parla di un'altra operazione in prestito. La società nerazzurra si aspetta così che si possa arrivare ad un prestito oneroso, magari a basso costo, e oggi si parlerà proprio di questa formula. Le parti di insidiano. Ma la Roma pensa di inserirsi sul calciatore del club sardo. Ma l'Inter ha in più la garanzia di poter giocare in CL dalla sua.

Kurzawa potrebbe arrivare in prestito ed è una pista. Il Manchester United non apre al prestito per Telles.

