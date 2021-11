Romano: “Nandez può lasciare il Cagliari a gennaio. La verità sull’Inter”

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Nahitan Nandez in chiave Inter

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Nahitan Nandez in chiave Inter: “Nandez può lasciare il Cagliari a gennaio. Inter? La verità è che si tratta di una possibilità, non una cosa avanzata. L’Inter aveva già in mente questo giocatore in estate, è un nome sulla lista, ma si tratta di un’idea al momento e non di una vera e propria trattativa”, le sue parole.