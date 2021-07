Nandez allontana Bellerin. E spinge via anche un big dell’Inter

L'affare col Cagliari prosegue e l'arrivo del giocatore potrebbe portare l'Inter a privarsi di un centrocampista

"Oltre a Nainggolan e Agoumé potrebbe fare le valigie anche Arturo Vidal. L'acquisto di Nandez garantirebbe quindi la possibilità di avere un uomo in più nelle rotazioni in mezzo al campo, anche se nella testa di Inzaghi l'uruguaiano prenderebbe il posto sulla fascia destra lasciato libero da Hakimi. Con caratteristiche diverse, ovviamente, ma comunque Nandez ha dimostrato a Cagliari di avere un'ottima capacità di spinta e anche un buon piede per azionare le punte. E l'arrivo di Nandez chiude la porta a Bellerin dell'Arsenal, con cui l'Inter potrebbe avere un contatto diretto già domenica, a margine della sfida ad Orlando proprio contro i Gunners. Ma questi sono i giorni di Nandez: chissà che non possa aggregarsi anche lui all'Inter in coda alla tournée in Florida, con un biglietto di sola andata, destinazione Milano", rivela La Gazzetta dello Sport.