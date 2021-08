Nandez vuole l’Inter, ma c’è grande gelo col Cagliari. Non sarà alternativa a Dumfries, ma…

Il centrocampista vuole i nerazzurri e aspetta che Giulini mantenga la promessa

L'Inter ha deciso di puntare tutto su Denzel Dumfries per la fascia destra. Sullo sfondo rimane NahitanNandez, ma non come alternativa all'olandese, ma come rinforzo a centrocampo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il giocatore vuole l'Inter, con cui ha già un’intesa su un quadriennale da 3 milioni l’anno.