Repubblica – Nandez, ci sono Tottenahm e West Ham. Ma lui vuole l’Inter

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista uruguaiano, che vuole lasciare il Cagliari in questa finestra di mercato

Nahitan Nandez piace in Premier League, ma ha ancora in testa l’Inter. I nerazzurri al momento sono concentrati sulla ricerca del secondo attaccante e l’uruguaiano è in attesa dell’addio al Cagliari. Lo conferma La Repubblica nell’edizione online: “Il Cagliari è alle prese con i casi relativi a Godin e Nandez: entrambi gli uruguaiani sono in uscita. Il difensore è stato proposto alla Fiorentina, mentre il centrocampista è finito nel mirino di Tottenham e West Ham, anche se la sua volontà è quella di andare all’Inter”.