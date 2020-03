Mercato, da Napoli: “DeLa, è sempre Icardi il sogno! Mai svaniti i contatti con Wanda”

Sembra tutto tranne che certo il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain a fine stagione. Ad oggi, stando alle indiscrezioni, il futuro dell’argentino sembra lontano dalla Tour Eiffel: ma la certezza è che Maurito non vestirà mai più la maglia dell’Inter. Sulle sue tracce c’è la Juventus da diverso tempo, ma non solo: “Il sogno di De Laurentiis per l’attacco resta sempre Mauro Icardi, la cui situazione al Psg resta ancora tutta da decriptare: i contatti con l’entourage dell’argentino non sono mai svaniti”, scrive Il Mattino.