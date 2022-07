Sky – Napoli, ai dettagli l’arrivo di Kim: visite mediche fissate per lunedì

Kim Min-jae a un passo dal Napoli. Il difensore, accostato anche all’Inter, è pronto a sbarcare in Serie A. Come riportato da Sky Sport, è ai dettagli il suo arrivo a Napoli dal Fenerbahce. Visite mediche fissate per lunedì per il difensore, che nei piani della società sarà l'erede di Koulibaly, passato al Chelsea in questa finestra di mercato.