Nessun Calahnoglu-bis. Mediaset: “Kessié all’Inter solo se partisse Brozovic”

Non ci sarà un altro arrivo all'Inter a parametro zero dal Milan come fu la scorsa estate per Hakan Calhanoglu

Marco Macca

Non ci sarà un altro arrivo all'Inter a parametro zero dal Milan come fu la scorsa estate per Hakan Calhanoglu. Lo sostiene Sport Mediaset parlando della situazione relativa al futuro di Franck Kessié, centrocampista in scadenza di contratto con i rossoneri e più volte accostato ai nerazzurri.

Secondo l'emittente, infatti, da Viale della Liberazione non sarebbero intenzionati a compiere un altro 'sgarbo' nei confronti dei cugini e a strappare il calciatore a parametro zero (cosa che invece starebbe pensando di fare la Juventus). Al contrario, in caso di partenza (a questo punto a sorpresa) di Brozovic, l'Inter potrebbe fare un tentativo. Al momento, però, la pista resta fredda.

(Fonte: Sport Mediaset)