In UK – Il Newcastle fa sul serio per Brozovic: primi contatti. “Marcelo ha una priorità”

Il nuovo Newcastle milionario è pronto a fare un serio tentativo per portare in Inghilterra la prossima estate Marcelo Brozovic. Ne è convinto il Sun, secondo cui i Magpies, passati di recente nelle mani del fondo sovrano saudita PIF, avrebbero messo il centrocampista croato, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2022, in cima alla lista della spesa.