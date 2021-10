AS – Il Newcastle prova il doppio colpo: tentativo per Simeone e il ds dell’Atletico

In vista del prossimo mercato di gennaio la nuova proprietà del Newcastle è pronta a scatenarsi, portando in riva al Tyne grandi nomi

In vista del prossimo mercato di gennaio la nuova proprietà del Newcastle è pronta a scatenarsi, portando in riva al Tyne grandi nomi. Secondo quanto riporta in Spagna AS, infatti, il PIF avrebbe messo nel mirino Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e con un contratto in scadenza con i Colchoneros nel 2024.

Ma non solo: i Magpies vorrebbero portare in Inghilterra anche il direttore sportivo del club spagnolo, ovvero Andrea Berta, che in questi anni ha contribuito in maniera determinante ai successi dell'Atletico. Non sarà comunque facile, scrive AS, strappare i due ai madrileni, dato il loro attaccamento al club.