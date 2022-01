Pres. Adana Demirspor: “Il Newcastle vuole Balotelli, ma deve pagare la clausola”

Murat Sancak, presidente dell'Adana Demirspor, ha confessato che il Newcastle sarebbe seriamente sulle tracce dell'ex Inter Mario Balotelli

Intervistato dalla testata turca Fanatik, Murat Sancak, presidente dell'Adana Demirspor, ha confessato che il Newcastle, club inglese in mano al fondo sovrano saudita PIF, sarebbe seriamente sulle tracce dell'ex Inter Mario Balotelli. Ecco le sue parole:

"Newcastle sta valutando la possibilità di acquistare Balotelli. Ma finora non hanno fatto un'offerta ufficiale. C'è una clausola di uscita nel suo contratto. Ma non posso rivelare l'importo di quella clausola. Abbiamo anche ricevuto un'offerta ufficiale, ma abbiamo rifiutato dato che non abbiamo intenzione di venderlo".