L’Equipe – Dopo Mbappé, anche Neymar vuole lasciare il PSG: richiesta formale al club

Non bastavano l'addio di Lionel Messi e il caso, per ora irrisolto, di Kylian Mbappé: adesso c'è anche Neymar, che vuole lasciare il Psg. Non c'è pace per i campioni di Francia, e di questa nuova grana dà notizia l'edizione online di 'L'Equipe', che spiega come, in un colloquio avvenuto ieri con il presidente Al Khelaifi, il brasiliano abbia chiesto di essere ceduto entro la fine di questa finestra estiva di mercato.