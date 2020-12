Repubblica – Inter, solo con la Serie A a gennaio niente mercato. Eriksen, due opzioni

Beppe Marotta lo ha spiegato già prima della gara contro lo Shakhtar. Sul mercato di gennaio ha detto che la società starà attenta alle occasioni che arriveranno. Ma non sarà un mercato di grandi investimenti. Tanto più che la squadra nerazzurra è stata eliminata dalla CL e dovrà giocare una sola competizione. Anche di questo ha parlato questa mattina il quotidiano La Repubblica, sottolineando che la mancata qualificazione non porta in cassa 10 mln che di questi tempi servivano eccome. “Con i soli tornei nazionali da giocare, l’Inter non farà un vero e proprio mercato a gennaio”. Il mese nel quale probabilmente partirà Eriksen. Sarà il momento della sua cessione. “O di un arrivederci, in prestito, in attesa di capire cosa succederà a giugno”.

(Fonte: La Repubblica)