In Francia – Inter, il Nizza fa sul serio per Joao Mario: pronta offerta ufficiale

Lo stallo della trattativa tra Inter e Sporting Lisbona sta favorendo l'inserimento di altri club europei nella corsa a Joao Mario . Secondo quanto riporta in Francia le10sport.com, infatti, sul centrocampista portoghese, in uscita dai nerazzurri, ci sarebbe il Nizza, pronto ad andare oltre la semplice manifestazione d'interesse.

Secondo la testata, infatti, il club francese starebbe studiando la situazione in vista di una prossima offerta ufficiale. In corsa, comunque, restano lo stesso Sporting Lisbona e il Villarreal in Spagna.