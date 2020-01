Gds – Mercato Inter, che sorpresa: ecco da chi è arrivato il no a Giroud e Llorente

L’Inter resta così. Nessun acquisto in attacco, nessuna cessione per Vecino e mercato chiuso con il botto clamoroso dell’arrivo di Christian Eriksen. I nomi di Giroud e Llorente, che sembravano particolarmente caldi, restano sullo sfondo ma sempre più lontani.

La scelta, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata condivisa proprio da Antonio Conte, che quindi non l’avrebbe subita ma avallata. Ecco la ricostruzione della Rosea.

“Marotta e Ausilio hanno lavorato su entrambi i fronti, poi in un’ultima riunione con l’allenatore si è deciso di non affondare il colpo. Giroud è un’operazione complessa a livello economico e il francese è un profilo “ingombrante” a livello di gestione interna. Llorente si sarebbe adattato con più facilità a un ruolo di alternativa “pura”, ma con spazi ulteriormente ristretti per Esposito in ascesa. Conte non vuole privarsene e considera anche un’opzione con due trequartisti (Eriksen e Sensi) dietro a una sola punta in un 3-4-1-2. Si resta così, quindi”.