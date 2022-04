Dybala-Inter trattano e Marotta vuole 2 colpi in attacco: “Scelto nome da affiancare a Paulo”

Dybala, ma non solo. L'intenzione dell'Inter sembra quella di portare a Milano due grossi nomi in attacco: le novità

Dybala, ma non solo. L'intenzione dell'Inter sembra quella di portare a Milano due grossi nomi in attacco. Se da una parte continuano a trattare con l'argentino, in scadenza di contratto con la Juventus, infatti, i nerazzurri avrebbero in mente di portare a Milano anche Gianluca Scamacca. Scrive Enzo Bucchioni su TMW:

"L’accordo non c’è ancora. Normale che se ne parli, normale che Marotta ci pensi da tempo, abbia fatto delle proposte e il giocatore rifletta, ma l’affare non è fatto. Dybala però è la perfetta operazione per quest’Inter che deve rinforzarsi senza pesare sui bilanci. Costerà d’ingaggio (sette milioni?) e questo è ovvio, ma con Sanchez in uscita i conti potrebbero già essere pari. Ma il solo Dybala non può bastare, e con Dzeko ai titoli di coda (36 anni) l’attacco nerazzurro ha bisogno di un centroavanti buono per l’oggi, ma soprattutto da crescere per il futuro. Sintetizziamo: l’idea è mettere insieme Dybala e Scamacca. Uno inventa e fa gol d’autore, l’altro mette il fisico e aspetta assist".