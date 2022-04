Inter, Marotta ci prova: Dybala più colpo a centrocampo. “Chiederà cessione”

Un doppio colpo per rinforzare due reparti. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è pronto a tentare la strada del doppio arrivo

Un doppio colpo per rinforzare due reparti in un colpo solo. Per la prossima estate Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è pronto a tentare la strada del doppio arrivo. Dybala più un centrocampista. E il nome nuovo, che rimbalza dalla Spagna, è quello di Dani Ceballos, pronto a chiedere la cessione al Real Madrid: