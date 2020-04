Inter, arrivata la chiamata in sede che può cambiare ogni scenario. Il nome è una grossa novità

Il nome è di quelli pesanti e rappresenta una grossa novità per il mercato dell’Inter. Ieri ai dirigenti nerazzurri è arrivata una telefonata che potrebbe anche cambiare ogni scenario per le future mosse in attacco dei nerazzurri. A farla gli agenti di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto a giugno. I procuratori dell’ex Napoli lo avrebbero offerto a Marotta e Ausilio, che da parte loro non avrebbero affatto “attaccato il telefono in maniera brusca”. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Siamo fermi a una chiacchierata. Una telefonata degli ultimi tempi: «Cosa ne pensate di Cavani?». Mossa degli agenti dell’uruguaiano. L’Inter è una novità. I dirigenti nerazzurri hanno ascoltato. E non hanno buttato giù il telefono in maniera brusca. L’Inter dovrà coprire la casella che sarà liberata da Sanchez. E dovrà farlo con un colpo low cost. Si pensava a Giroud, a Mertens. Ecco: Cavani risponde agli stessi parametri. Sul gradimento per il giocatore, non c’è neppure da discutere. Nei giorni del caos Lukaku, Marotta e Ausilio ragionarono con Antonio Conte proprio del nome di Cavani“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)