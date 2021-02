Lukaku-Juve? Il rischio c’era. Un nome al suo posto per l’Inter: “Marotta ci stava lavorando”

Faro dell’Inter. Per numeri (pazzeschi), per personalità, altrettanto importante. Romelu Lukaku è il vero simbolo del progetto nerazzurro targato Antonio Conte. Che lo ha fortemente voluto a Milano, e che ha spinto con la dirigenza di Viale della Liberazione per non lasciarselo scappare. Eppure, come molti ricorderanno, c’è stato il concreto rischio di vederlo a Torino con la maglia della Juventus.

I bianconeri, infatti, si inserirono nella trattativa tra Inter e Manchester United, proponendo ai Red Devils lo scambio con Dybala. E fu proprio il rifiuto dell’argentino a far saltare tutto. Con la Joya come il candidato forte a finire all’Inter nel caso in cui non fosse arrivato il belga. Scrive Tuttosport:

Lukaku-Juve? Marotta lavorava al colpo Dybala

“Pensate la partita di questa sera con Lukaku al fianco di CR7 e l’Inter con un altro centravanti. Strano eh? Eppure mancava davvero poco. A far saltare tutto fu Dybala (…). Un rifiuto (allo United) dietro il quale c’era anche la volontà di Dybala di rimanere a Torino (…). Ma nel frattempo la posizione di Dybala alla Juventus è resa fragile. E Beppe Marotta inizia a tessere la tela per un affare clamoroso. Vorrebbe portare Dybala all’Inter. Girano voci di un paio di telefonate dello stesso amministratore delegato nerazzurro al campione argentino“.

