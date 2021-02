Mercato, nome tutto nuovo per l’Inter: “Ha 20 anni, scuola Touré. Vale già 15mln”

C'è un nuovo talento che incanta le grandi d'Europa e che vale già 15 milioni. L'Inter gli avrebbe messo gli occhi addosso

C'è un nome nuovo per il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Un nome che apre al futuro, dato che si tratta di uno dei maggiori giovani talenti della Jupiler League belga, fra i trascinatori del Bruges che sta dominando il campionato. Nonostante gli appena 20 anni (compiuti il 4 gennaio), Odilon Kossounou, difensore centrale ivoriano (nato come centrocampista), ha già stupito tutti.