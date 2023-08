A fine agosto si può chiudere un altro arrivo: “C’è un nome che spera di trasferirsi all’Inter”

"Carlos Augusto continua a sperare in un trasferimento all'Inter. Il terzino brasiliano del Monza, fra i giocatori rivelazione dello scorso campionato, è un obiettivo nerazzurro da inizio estate, interesse ricambiato. L'Inter ha già parlato di lui con Galliani, ma finché non verrà ceduto Gosens, l'affare non potrà concretizzarsi. Il tedesco da settimane viene corteggiato da club del suo paese, ma nessuno ha mai affondato il colpo andando oltre un prestito con diritto, soluzione non gradita all'Inter. La sensazione è che qualcosa nella parte finale di agosto potrebbe muoversi".